Finlandiya Cumhurbaşkanı: Erdoğan NATO üyeliğimizi destekleyeceğine dair güvence verdi

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Finlandiya gazetesi Ilta Sanomat'a konuşan Sauli Niinisto, "Türkiye'nin NATO üyeliğimize karşı çıkacağını düşünmek için hiçbir gerekçemiz yoktu" ifadelerini kullandı.

Niinisto, kendilerine sadece 4 Nisan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları telefon görüşmesinde güvence verilmediğini, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun dile getirdiği gibi daha sonra 5 Mayıs'ta da Türkiye'nin üyeliği destekleyeceğine dair Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun güvence verdiğini belirtti.

Finlandiya lideri, bu sebeple "iki ülke arasında yanlış anlaşılma olabileceğini düşünmediğini" ifade etti.

Niinisto, "Yapılmayacak bir şey konusunda bize defalarca güvence verildi" dedi.

Türkiye'nin Finlandiya'nın Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması talebine de değinen Niinisto, "NATO üyeliği ile bunun arasında bir bağlantı yoktu" dedi.

Niinisto, “Finlandiya'nın Türkiye'deki terör durumuna karşı tavrında veya tutumunda diğer NATO ülkelerine kıyasla önemli bir fark bulunmuyor” diyerek, "Finlandiya'nın NATO başvurusunu geri çekmesi gündemde mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bunun olacağını düşünmüyorum. Sorunların çözüleceğine inanıyorum; bu tür sorunlar hep çözülmüştür.”