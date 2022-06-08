Kremlin: Putin ile Zelenskiy’nin bir araya gelme olasılığı yok

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafı ile barış görüşmelerinin durduğu mevcut şartlarda Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy’nin bir araya gelme olasılığının bulunmadığını söyledi.

Peskov, “Bu konudaki pozisyonumuz herkesin malumu: en üst düzeyde görüşme yapılabilmesi için bu görüşmenin hazırlığının iyice yapılması gerekiyor. Ukrayna tarafınınsa müzakere sürecinden çıktığını biliyoruz, bu nedenle böyle en üst düzeydeki bir görüşmenin hazırlıklarının yapılması olasılığı bulunmuyor” dedi.

RUS TAHILININ ULUSLARARASI PAZARLARA TEDARİKİ

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rus tahılının Batı ülkelerine tedariki için buna engel olan Rusya karşıtı yaptırımlarda değişiklikler yapılması gerektiğini, ancak bu konuda somut anlamda görüşme yapıldığını söyleyemeyeceğini kaydetti.

Peskov, “Rus tahılının uluslararası pazarlara tedarik edilmesi için, tahıl taşıyan gemilerin sigortalanması ve Avrupa limanlarına girmesinin önünü kesen doğrudan ve dolaylı yaptırımların değiştirilmesi gerekmektedir. Zira tüm bunlar süreci güçleştiriyor” dedi.

‘Rusya’nın, Rus tahılının uluslararası pazarlara tedariki konusunda Türkiye dışında başka bir ülkeyle görüşüp görüşmediği ve bununla ilgili olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesinin değerlendirilip değerlendirilmediği’ sorusu üzerine ise Peskov, ‘Türkiye ile Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunun görüşüldüğünü, geri kalan konular hakkındaysa tüccarların görüşmeler yürüttüğünü’ kaydetti.

Ankara’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya tahılı ile Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmaları konularının birbirinden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini ifade etmişti.