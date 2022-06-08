Politika

Biden Avrupa’yı ziyaret edecek: Gündemde neler var?

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 25-28 Haziran'da Almanya'daki G7 Liderler Zirvesi'ne ve İspanya'daki NATO Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'yı ziyaret edeceği bildirildi.
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ABD Beyaz Saray Karine Jean-Pierre Joe Biden Almanya İspanya Avrupa

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 25 Haziran'da Almanya'nın güneyindeki Schloss Elmau'a gidecek" ifadesine yer verdi.

Söz konusu zirvede, G7'nin Ukrayna'ya desteğinin yanı sıra ekonomik ve demokratik dayanıklılık, iklim değişikliği, kalkınma, küresel sağlık güvenliğinin ele alınacağını aktaran Jean-Pierre, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan gıda ve enerji krizinin de zirvenin önemli başlıklarından olacağını bildirdi.

Jean-Pierre, "28 Haziran'da Biden 2022 NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e seyahat edecek" ifadesini kulandı.

 

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