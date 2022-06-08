Politika

Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi doğru yolda ilerliyor

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, özgürlükler, kadın hakları ve eşitlik konularındaki eksikliklerle birlikte Kürdistan Bölgesi'nin doğru yolda ilerlediğini söyledi.
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kürdistan  Aleksandr Lavrentyev Neçirvan Barzani Kasım Tahir Salih Almanya

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin aralarında Almanya Parlamentosu üyeleri Kasım Tahir Salih ve Max Lucks ve Almanya’nın Erbil Başkonsolos vekilinin de bulunduğu heyeti kabul ettiği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, Erbil-Bağdat ilişkileri, iklim değişikliği ve bunun Kürdistan Bölgesi ve Irak’a etkisi, insan hakları, eşitlik, gençler, özgürlükler ve ifade özgürlüğü gibi konular ele alındı.

Görüşmede konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Özgürlükler, kadın haklarının korunması ve eşitlik konularında eksikliklere rağmen Kürdistan Bölgesi doğru yolda ilerliyor. İyi bir gelecek için bu alanlardaki olumlu adımları atmaya devam ediyor” dedi.

Almanya heyeti ise, ülkelerinin Kürdistan Bölgesi’yle dostluğu önemsediğini ve önemli ortak olarak gördüğünü bildirdi.

Heyet, Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenler arasında var olan birlikte yaşam ve hoşgörü kültürünün önemine vurgu yaptı.

 

 

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