Maduro, Ankara’da Erdoğan’la bir araya geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin vetosunu yineledi, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro ile beraber basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun huzurunda 3 anlaşma imzalandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Venezuela halkının 15 Temmuz'da halkımızla sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Hükümetimize ilk destek veren ülkelerden biri Venezuela'ydı. Biz de en zor ve sıkıntılı dönemde Venezuela halkıyla birlikte olduk. Sayın Cumhurbaşkanının güçlü ve cesur liderliğinin önemli payı vardır. Değerli dostum ülkesinin bağımsızlık mücadelesine altın harflerle yazdırmıştır. Sayın Maduro'nun Filistin meselesinde duruşu takdire şayandır. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Sayın Maduro'nun bu ziyareti işbirliğimize büyük ivme kazandırdı. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm veçheleriyle ele aldık. Venezüella ile ülkemiz arasında ticaret, enerji, madencilik, müteahhitlik, sağlık, tarım ve turizm başta olmak üzere geniş işbirliği potansiyeli bulunuyor. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, yeni işbirliği, karşılıklı yatırımlar için çeşitli fırsatlar barındırıyor. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizi üç kat arttırarak 850 milyon dolar seviyesine çıkardık. Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolar seviyesine çıkacağımıza işaret ediyor. Hedefimiz bu rakamı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmaktır. Bugün imzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirdik. Eğitim ve kültür işbirliğimizin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Maarif Vakfımızın Karakas'taki üçüncü okulunun açılışı Dışişleri Bakanımızın ziyareti esnasında gerçekleştirdi. Yakında Yunus Emre Enstitümüzün Karakas'ta kültür merkezi açmasıyla bu alandaki faaliyetlerimiz yoğunlaşacaktır. TİKA bugüne kadar eğitim, tarım, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere 20'ye yakın proje gerçekleştirdi. Karakas'ta Yunus Emre Enstitüsü'nde merkezini oluşturacaktır. THY Karakas hattında haftada 7 sefer düzenlemektedir. İkili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel, küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişi imkanı bulduk. Birçok hususta benzer görüşlere sahibiz. Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım. Bu vesile ile Türkiye olarak bundan sonra da dost Venezzüela halkının yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı içinde de iade-i ziyaretimizi inşallah Venezuela'ya gerçekleştireceğiz."

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var" dedi. Maduro'nun konuşmasının satır başları şöyle:

“Dünyayı jeopolitik olarak değerlendirince Türkiye çok önemli bir rol oynuyor.

Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var.

Türkiye'deki yatırımcıları Venezüella'ya yatırım yapmaya çağırıyoruz.”

TÜRKİYE İLE VENEZUELA ARASINDA 3 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun huzurunda 3 anlaşma imzalandı.

Buna göre, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığına Bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur Arasındaki Mutabakat Zaptı" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes tarafından imzalandı.

İki ülke arasındaki "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo tarafından imza altına alındı.

İki ülke Merkez Bankaları arasındaki "İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega tarafından imzalandı.