Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hakları dışında hiçbir talebi yok

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın içerisinde bulunduğu durumdan kurtulmasının tek yolunun anayasanın uygulanması olduğunu söyledi.

Süleymaniye’deki Amerikan Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ın içerisinde bulunduğu sorunların çözülmesinin yolunun anayasaya dönmek olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hakları dışında hiçbir talebinin olmadığını kaydeden Neçirvan Barzani, Irak’ın şuan içerisinde bulunduğu süreci aşmasının tek yolunun Irak Anayasası’nın uygulanması olduğunu ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in de katıldığı mezuniyet törenindeki konuşmasında Neçirvan Barzani, önceki nesillerin, yeni nesillerin daha iyi yaşaması için çok çalıştığını kaydederek, mezun olan öğrencilerin daha iyi bir toplum için çalışması gerektiğini dile getirdi.

Iraklı siyasi taraflara anayasa temelinde tüm sorunların çözümü için çaba göstermeleri çağrısında bulunan Neçirvan Barzani, Irak’ın varlığını sürdürmesinin öncelikli şartının, tüm bileşenlerin haklarının garanti altına alınması olduğunu ifade etti.