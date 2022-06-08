Erbil-Pirmam yoluna drone saldırısı

ERBİL (K24)

Başkent Erbil ile Pirmam ilçesi arasındaki yolda patlama meydana geldi.

Patlamada, yolda bulunan bazı araçlar zarar görürken, polis ve asayiş ekipleri olay yerine intikal etti.

Patlamayla ilgili olay yerindeki inceleme çalışmaları devam ediyor.

KÜRDİSTAN ANTİ TERÖR'DEN AÇIKLAMA

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, patlamanın patlayıcı yerleştirilmiş drone saldırısı sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırının 21:35’de gerçekleştiği kaydedilirken, patlama nedeniyle 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.