Kazimi, Erbil saldırısı sonrası Başbakan Mesrur Barzani'yi aradı

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, akşam saatlerinde başkent Erbil ile Pirmam ilçesi arasındaki yolda drone saldırısına ilişkin Başbakan Mesrur Barzani’yi aradı.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kazimi’nin Başbakan Mesrur Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Irak hükümeti, vatandaşlara yönelik her türlü tacizi, yasa ve devlet düzenini ihlal eden saldırıyı reddediyor. Irak, ülkeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin ortadan kaldırılması için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle koordinasyon içinde olmaya devam edecektir” dedi.

Açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin de, Kazimi'ye istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için Erbil ile Bağdat arasında ortak çalışmanın önemini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, iki taraf da görüşmede saldırının Erbil ile Bağdat arasındaki koordinasyonu baltalamayı amaçladığını ve bölgedeki gerilimi arttırmak olduğunu kaydetti.

Bugün akşam saatlerinde başkent Erbil ile Pirmam ilçesi arasındaki yolda drone saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi hafif yaralandı ve bazı araçlar zarar gördü.