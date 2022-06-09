Politika

Biden: Putin yüzünden mülteci akını arttı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesine yönelik artan mülteci akınının nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle kötüleşen küresel ekonomi olduğunu belirtti.
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ABD Joe Biden Ukrayna Rusya Vladimir Putin mülteci akını

HABER MERKEZİ

Biden, Los Angeles kentinde gerçekleşen "Amerika Ülkeleri Zirvesi"nin resmi açılış töreninde, kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderlerine hitap etti.

Biden, demokrasinin kalkınmadaki en önemli etken olduğunun altını çizerek, ülkeler arasındaki işbirliği ile demokrasinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle orta ve güney Amerika ülkelerinden ABD'ye yönelik mülteci akınına da değinen Biden, "Küresel enflasyon baskıları Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı zalimce savaşla daha da kötüleşti. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması daha da zorlaştı. Tüm bu faktörler batı yarımkürede mülteci akınına sebep oluyor" diye konuştu.

Biden, konuşmasında Amerika kıtası ülkeleri ile yeni bir ekonomik ortaklık kurulduğunu ve bunun da ekonomilerin şahlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Öte yandan Biden'ın konvoyunun geçtiği bölgelerde birçok gösterici ABD Başkanı'nı protesto etti.

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