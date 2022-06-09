İçişleri Bakanı: Erbil yasa dışı güçlerce hedef alınıyor

ERBİL (K24)

İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Başbakan Mesrur Barzani’yi temsilen dün gece Erbil-Pirmam yolunda yaşanan saldırıda yaralananları ziyaret etti.

Erbil-Pirmam yolunda patlayıcı yerleştirilmiş drone aracılığıyla yapılan saldırı sonucu 3 vatandaşın yaralandığını ve yolda bulunan bazı araçların da zarar gördüğünü kaydeden Ahmed, yaralılardan birinin sağlık durumunun iyi olmadığını belirtti.

Can kaybının olmamasının teselli nedeni olduğunu vurgulayan Ahmed, saldırıların defalardır tekrarlandığını ve Erbil’in daha önce de yasa dışı güçler tarafından hedef alındığını ifade etti.

Saldırının kaynağını belirlemeleri için güvenlik güçlerini görevlendirdiğini kaydeden İçişleri Bakanı, Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin saldırının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getirdi.

ERBİL-PİRMAM YOLUNA DRONE SALDIRISI

Dün, başkent Erbil ile Pirmam ilçesi arasındaki yolda drone saldırısı sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, yolda bulunan bazı araçlar zarar görürken, polis ve asayiş ekipleri olay yerine intikal etti.

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, patlamanın patlayıcı yerleştirilmiş drone saldırısı sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırının 21.35’te gerçekleştiği kaydedilirken, patlama nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.