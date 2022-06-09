Politika

UNAMI: Dün gece pervasız bir saldırı daha düzenledi

BM Irak Yardım Misyonu, Erbil’de dün akşam düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.
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kürdistan UNAMI Erbil drone saldırısı

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), dün akşam başkent Erbil’de patlayıcı yüklü bir drone ile düzenlenen saldırıya ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı.

“Bir başka pervasız bir hareket” olarak nitelendirilen saldırıda bazı sivillerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Daha önce de belirttiğimiz gibi Irak’ın silahlı hakemlere ihtiyacı yoktur” denildi.

Devlet otoritesinin uygulanması gerektiğini vurgulanan açıklamada, “Failler biliniyorsa, onları çağırın ve hesap sorun” ifadesi kullanıldı.

Dün akşam saat 21.35’te patlayıcı yüklü bir drone ile Erbil-Pirmam yolunda düzenlenen saldırıda bir araç hedef alınmış, araçtaki 3 vatandaş yaralanmıştı.

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