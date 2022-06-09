Neçirvan Barzani ve BM Temsilcisi, siyasi partilerle bir araya geliyor
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partiler, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve BM Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert öncülüğünde bugün bir araya geliyor.
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert öncülüğünde toplanacak olan Kürdistanlı siyasi liderler, Kürdistan Parlamentosu seçimleriyle ilgili 4 konuyu görüşecek.
Toplantıda görüşülecek konuların şunlar olduğu bildirildi:
-Seçim tarihinin belirlenmesi
-Yüksek Seçim Komisyonu’nun aktif hale getirilmesi
-Tek seçim bölgesiyle ilgili seçim yasasının yürürlüğe girmesi
-Seçmen listelerinin temizlenmesi
Bugün yapılacak toplantının, geçtiğimiz ayın 26’sında BM ofisinde Plasschaert ile Kürdistani taraflar arasında yapılan toplantının devamı niteliğinde olacağı bildiriliyor.