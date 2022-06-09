Politika

Neçirvan Barzani ve BM Temsilcisi, siyasi partilerle bir araya geliyor

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve BM Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert, bugün Kürdistanlı siyasi parti liderleriyle bir araya geliyor.
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kürdistan Jeannine Hennis-Plasschaert Neçirvan Barzani BM Kürdistan Bölgesi seçim

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partiler, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve BM Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert öncülüğünde bugün bir araya geliyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert öncülüğünde toplanacak olan Kürdistanlı siyasi liderler, Kürdistan Parlamentosu seçimleriyle ilgili 4 konuyu görüşecek.

Toplantıda görüşülecek konuların şunlar olduğu bildirildi:

-Seçim tarihinin belirlenmesi

-Yüksek Seçim Komisyonu’nun aktif hale getirilmesi

-Tek seçim bölgesiyle ilgili seçim yasasının yürürlüğe girmesi

-Seçmen listelerinin temizlenmesi

Bugün yapılacak toplantının, geçtiğimiz ayın 26’sında BM ofisinde Plasschaert ile Kürdistani taraflar arasında yapılan toplantının devamı niteliğinde olacağı bildiriliyor.

 

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