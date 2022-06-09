Ekonomi

Dolar/TL yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye'de dün 17,00 TL seviyesini aşan dolar kuru şu sıralar 17,20 euro/TL ise 18,58 seviyesinde yer alıyor.
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türkiye dolar TL euro Gram altın ECB

HABER MERKEZİ

Dolarda yükseliş ivmesi sürüyor. Dün 17,00 seviyesini aşan dolar kuru şu sıralar 17,20 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 18,58'de yer alıyor.

Küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı 20 Aralık'tan bu yana dün yeniden 1.000 lira seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.025 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.676 lira, Cumhuriyet altını da 6.685 liradan satılıyor.

 

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