Politika

TSK Kamışlo’da SİHA saldırısı düzenledi

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir SİHA’nın Rojava’nın Kamışlo kentine saldırı düzenlediği bildirildi.
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kürdistan Rojava Kamışlo Türkiye TSK SİHA Saldırı

HABER MERKEZİ

Rojava’nın Kamışlo kentindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), kentin doğusundaki Meyselon Mahallesi yakınlarında bir mezarlığı bombaladı.

Bombalama sonucu çevrede maddi hasar oluştuğu ve bazı araçların zarar gördüğü belirtildi.

Rojava'daki İç Güvenlik Güçlerinin konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

24 Şubat’ta da Türkiye’ye ait SİHA’lar Kamışlo-Amude yolunda bir araca saldırı gerçekleştirmişti.

Söz konusu saldırıda 4 kişi yaralanmıştı.

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