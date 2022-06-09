TSK Kamışlo’da SİHA saldırısı düzenledi

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Rojava’nın Kamışlo kentindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), kentin doğusundaki Meyselon Mahallesi yakınlarında bir mezarlığı bombaladı.

Bombalama sonucu çevrede maddi hasar oluştuğu ve bazı araçların zarar gördüğü belirtildi.

Rojava'daki İç Güvenlik Güçlerinin konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

24 Şubat’ta da Türkiye’ye ait SİHA’lar Kamışlo-Amude yolunda bir araca saldırı gerçekleştirmişti.

Söz konusu saldırıda 4 kişi yaralanmıştı.