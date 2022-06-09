Başbakan’la görüşen Alman heyetinden Kürdistan Bölgesi’ne destek

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, parlamenterler Max Lucks ve Kasım Tahir Salih’ten oluşan Almanya Federal Meclisi heyetini kabul etti.

Görüşmede dün akşam Erbil’de düzenlenen terör saldırısını sert bir dille kınayan Alman heyeti, Kürdistan Bölgesi’nin önemine vurgu yaparak, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’nin istikrarını desteklediğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya’nın DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon kapsamında Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı yardımlar için Almanya’ya teşekkür ederek, her alanda ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ekonominin çeşitlendirilmesi amacıyla yaptığı reformlar, Alman yatırımlarının arttırılması, Erbil - Bağdat sorunlarının anayasal temelde çözümü gibi konular da görüşmede ele alındı.