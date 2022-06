İngiltere’den Erbil saldırısına kınama: Kürdistan Bölgesi’nin yanındayız

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson Richardson, dün akşam başkent Erbil’de patlayıcı yüklü bir drone ile düzenlenen saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Sivilleri hedef alan saldırının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Mark Bryson Richardson, “Kaos ve şiddeti teşvik edenlerin Irak’ta yeri olmamalıdır” dedi.

I condemn the attack in Erbil last night - another unacceptable attack seemingly targeting civilians. There should be no place in Iraq for those promoting chaos and violence. — Mark Bryson-Richardson (@mbrysonr) June 9, 2022

HUNT: KÜRDİSTAN BÖLGESİ’NİN YANINDAYIZ

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de akşam saatlerinde yapılan saldırıyı kınıyorum” ifadelerini kullandı.

I condemn last night’s attack on #Erbil and the #KRI. It was another senseless act of violence. The United Kingdom 🇬🇧 stands alongside the KRI against this aggression. — David Hunt (@DavidHuntFCDO) June 9, 2022

Hunt, İngiltere’nin söz konusu saldırganlığa karşı Kürdistan Bölgesi’nin yanında olduğunu vurguladı.

UNAMI: DÜN GECE PERVASIZ BİR SALDIRI DAHA DÜZENLEDİ

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), dün akşam başkent Erbil’de patlayıcı yüklü bir drone ile düzenlenen saldırıya ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı.

“Bir başka pervasız bir hareket” olarak nitelendirilen saldırıda bazı sivillerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Daha önce de belirttiğimiz gibi Irak’ın silahlı hakemlere ihtiyacı yoktur” denildi.

Devlet otoritesinin uygulanması gerektiğini vurgulanan açıklamada, “Failler biliniyorsa, onları çağırın ve hesap sorun” ifadesi kullanıldı.

Bomb-laden drone hit Erbil-Pirmam road, causing civilian injuries and damage. Another reckless act. As stated before, Iraq does not need self-proclaimed armed arbiters. Asserting State authority is essential. If the perpetrators are known, call them out and hold them to account. — UNAMI (@UNIraq) June 8, 2022

Dün akşam saat 21.35’te patlayıcı yüklü bir drone ile Erbil-Pirmam yolunda düzenlenen saldırıda bir araç hedef alınmış, araçtaki 3 vatandaş yaralanmıştı.