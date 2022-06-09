Politika

İngiltere’den Erbil saldırısına kınama: Kürdistan Bölgesi’nin yanındayız

İngiltere, dün akşam başkent Erbil’de patlayıcı yüklü bir drone ile düzenlenen saldırıyı kınayarak, Kürdistan Bölgesi’nin yanında olduklarını bildirdi.
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ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson Richardson, dün akşam başkent Erbil’de patlayıcı yüklü bir drone ile düzenlenen saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Sivilleri hedef alan saldırının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Mark Bryson Richardson, “Kaos ve şiddeti teşvik edenlerin Irak’ta yeri olmamalıdır” dedi.

HUNT: KÜRDİSTAN BÖLGESİ’NİN YANINDAYIZ

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de akşam saatlerinde yapılan saldırıyı kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Hunt, İngiltere’nin söz konusu saldırganlığa karşı Kürdistan Bölgesi’nin yanında olduğunu vurguladı.

UNAMI: DÜN GECE PERVASIZ BİR SALDIRI DAHA DÜZENLEDİ

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), dün akşam başkent Erbil’de patlayıcı yüklü bir drone ile düzenlenen saldırıya ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı.

“Bir başka pervasız bir hareket” olarak nitelendirilen saldırıda bazı sivillerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Daha önce de belirttiğimiz gibi Irak’ın silahlı hakemlere ihtiyacı yoktur” denildi.

Devlet otoritesinin uygulanması gerektiğini vurgulanan açıklamada, “Failler biliniyorsa, onları çağırın ve hesap sorun” ifadesi kullanıldı.

Dün akşam saat 21.35’te patlayıcı yüklü bir drone ile Erbil-Pirmam yolunda düzenlenen saldırıda bir araç hedef alınmış, araçtaki 3 vatandaş yaralanmıştı.

 

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