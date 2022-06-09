Politika

Güvenlik Konseyi: Drone saldırısını Irak Hizbullahı düzenledi

Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan drone’un Irak Hizbullahı milisleri tarafından Pirde sınırlarından Erbil’e gönderildiği belirtildi.
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kürdistan Güvenlik Konseyi Erbil Pirmam drone saldırısı Irak Hizbullahı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, dün akşam Erbil-Pirmam yolunda bomba yüklü drone saldırısı sonucu yaşanan patlamaya ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Dün akşamki terör saldırısı, Kürdistan Bölgesi’ne baskı yapmak için düzenlenen saldırıların devamıdır” denildi.

Açıklamada, saldırıda kullanılan drone’un Irak Hizbullahı milisleri tarafından Pirde sınırlarından Erbil’e gönderildiği belirtildi.

“Saldırının ardından bölgesel bir güce ait bazı internet siteleri, her zaman olduğu gibi saldırıda MOSSAD’a ait bir aracın vurulduğu ve bir kişinin öldürüldüğü yalanını ortaya attı” denilen açıklamada, “Bu yalanlarla kendi kamuoyularını kandırmaya çalışıyorlar ancak Erbil ve Bölge halkı saldırının yerini, şeklini ve sonucu kendi gözleriyle gördüğü için bu tür haberler alay konusu olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

“Söz konusu gruplar başarısızlık ve zayıflıklarını örtbas etmek için bu tür propagandalar başvuruyor. Değilse eğer kendi başkentleri ve şehirlerinin güvenliklerini sağlasınlar” denilen açıklamada, “Kürdistan Bölgesi hiçbir zaman komşu ülkelere saldırı için bir üs olmayacak. Bu ülkeler de Kürdistan Bölgesi halkı ve Irak topraklarının egemenliğine saygı göstermeli” ifadelerine yer verildi.

ERBİL-PİRMAM YOLUNDA DRONE SALDIRISI

Dün, başkent Erbil ile Pirmam ilçesi arasındaki yolda drone saldırısı sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, yolda bulunan bazı araçlar zarar görürken, polis ve asayiş ekipleri olay yerine intikal etti.

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, patlamanın patlayıcı yerleştirilmiş drone saldırısı sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırının 21.35’te gerçekleştiği kaydedilirken, patlama nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

 

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