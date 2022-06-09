Yaşam

Doğu Kürdistan’da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

Doğu Kürdistan'da doğal gazın neden olduğu patlamanın ardından 4 katlı bir bina çöktü.
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Newsud
Newsud
kürdistan Doğu Kürdistan Kirmaşan

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan'ın (Rojhilat) Kirmaşan eyaleti Kızılay Müdürü Ferzin Mutemedi, Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin bilgi verdi.

Mutemedi, "Newsud kentinde 4 katlı binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası çöken binada 2 kişi öldü, enkaz altından şu ana kadar 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı" dedi.

Patlama nedeniyle çevredeki binalarda da maddi hasar oluştuğunu kaydeden Mutemedi, enkaz altında kalanlar olduğunun tahmin edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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