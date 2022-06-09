Erdoğan’dan Yunanistan’a: Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, şaka yapmıyorum

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İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri gerçekleşti.

Efes-2022 Tatbikatı'nda açıklamalarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a adaları silahlandırmaktan vazgeçme çağrısında bulunarak, "Bazı Yunan siyasetçiler; pervasızlıkla gerçeklikten uzak, hukuka aykırı sözlerle gündem olmaya çalışıyor. Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler, şaka yapmıyorum. Uluslararası anlaşmalara uyun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhatabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına alsın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır" dedi.

ROJAVA’YA OPERASYON MESAJI

Erdoğan, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası operasyonuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Türkiye terör örgütleriyle ve düzensiz göçle mücadele etme gibi dünyanın en kritik sınavlarını başarıyla veriyor. Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağız. Suriye'de herkesin yol açtığı tehdide dikkat çektiği ancak kimsenin sahada cesaretini gösteremediği DAEŞ ile mücadeleyi ilk biz verdik.

Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koruma hattına alma kararlığını adım adım hayata geçiriyoruz."