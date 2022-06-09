Esad: Türkiye'nin her saldırısına karşı koyacağız

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RT’ye konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Esad, “Suriye, resmi ve kamusal düzeyde Türkiye’nin her türlü işgal girişimine karşı mücadele edecektir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Esad, Türkiye güçlerinin iki yıl önceki operasyonda Suriye ordusuna ağır maddi kayıplar verdiğini dile getirdi.

DSG: ŞAM İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Bu arada Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için Şam ile çalışmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Türkiye’nin olası bir askeri harekatının bölgenin huzuru ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne olumsuz etkileyeceğinin belirtildiği açıklamada, “Türkiye’nin saldırılarına karşı Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için Şam hükümetiyle ile çalışmaya hazırız” denilmişti.

Yeni bir askeri harekatın Suriyeliler için başa dönmek anlamına geleceği vurgulanan açıklamada, bunun ülkenin parçalanmasının ilk adımı olduğu ifade edilen açıklamada olası bir operasyonun, “işgal saldırılarından faydalanan DAİŞ’le mücadeleye sekteye uğratacağı” vurgusu yapılmıştı.

DSG’nin gerilimi azaltmaya ve anlaşmalara bağlı olduğu dile getirilen açıklamada, yine de her türlü tehdide karşı hazırlıkların en üst düzeye çıkarıldığı kaydedilmişti.

TÜRKİYE’NİN OPERASYON MESAJLARI

Geçen hafta Rojava’ya yönelik olası operasyonla ilgili konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç’i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye’nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz.”

Ardından AK Parti grup toplantısında olası askeri operasyon hakkında konuşan Erdoğan, “Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz” demişti.