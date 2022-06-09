Rusya’dan Kharkiv'e füze saldırıları

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Rus güçlerince, Ukrayna’nın doğusundaki Kharkiv'e dün gece düzenlenen füze saldırılarında şehrin girişindeki kontrol noktası ve yakındaki sivil altyapılar yıkıldı.

Ukrayna Devlet Acil Servis Ana Müdürlüğünün Kharkiv şubesinden yapılan yazılı açıklamada, gece saat 23.00 sularında düzenlenen füze saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Şehrin merkezinde yer alan Novobavarsky ilçesindeki patlamalar sonucu evler, atölyeler, depolar, bir restoran ve okul kütüphanesi yıkıldı.

ZELENSKIY: DONBAS’IN KADERİ SEVERODONETSK’TE BELİRLENİYOR

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinde Rus ordusuyla devam eden şiddetli çatışmalara değinerek, "Severodonetsk, Donbas'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ediyor. Donbass'ın kaderi orada belirleniyor" dedi.

Ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinin merkezinde Rus ordusuyla devam eden şiddetli çatışmalara değinen Zelenskiy, "Severodonetsk, Donbas'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ediyor. Mevkilerimizi koruyoruz, düşmana önemli kayıplar verdiriyoruz. Bu çok şiddetli bir savaş, çok zor. Muhtemelen bu savaş boyunca en zor olanlardan biri. Donbas'ın kaderi orada belirleniyor" diyerek Severodonetsk'teki çatışmaların önemine dikkat çekti.