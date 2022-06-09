Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Habire söylüyorsun Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan" dedi.

Erdoğan ayrıca seçimlerin 2023 yılının Haziran ayında olacağını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu şehrin yerel yönetimler kaynaklı sorunlara çözüm getirmek yerine şahsımıza ve ailemize yönelik yeni iftiralar atıyorlar. Bugün yeni bir dava daha kazandık.

Nihai kararlar da geldikçe onları da uygun olan yere Bay Kemal yerine hayır yapıyoruz. Kendisi daha önce İstanbul Milletvekilliği yaptı ama orada da oralardan habersizdi.

Eline ne tutuşturulursa onları sallayan zatın ne seçildiği şehirlere ne de millete bir hayrı dokunmamıştır. Kendisinin tek müktesabatı SSK'yı batırmaktır. Siyaset de ise kasetle geldiği genel başkanlığını korumaktır. Başarısızlıklarla dolu olan siyaset karnesi rağmen cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor.

Desteği halkımızın da aramak varken; yabancı büyükelçilerle görüşüyor. Kendisi bizleri zaman zaman güldürmüyor değil.

Ülkeyi yönetmek grup toplantılarında ve gece yarılarında sosyal medyada şaklabanlık yapmaya benzemez. Vakit karar verme vakti. Bu zata açık bir çağrıda bulundum.

Ama kendisi sorularımıza dürüstçe cevap vermek yerine yine topu taca atmaya çalıştı. Biz de çağrımızı Kızılcahamam da tekrar ettik. Şimdi aynı daveti tekrar yapıyorum. Bay Kemal'e diyorum ki artık kaçak dövüşmeyi bırak. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Habire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum seçim önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Habire Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. Söylüyorum: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan.”