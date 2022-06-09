Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan uluslararası topluma: Ciddi adımlar atılmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, dün akşam Erbil-Pirmam yolunda bomba yüklü drone’la düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“Bu korkakça terörist saldırıyı kınıyoruz” denilen açıklamada, “Bu tür terörist saldırılar Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin düşmanlarına hizmet ediyor. Bu tür saldırılar Irak’ın güvenliğine ve siyasi sürecine olduğu gibi bölgenin geneline de zarar veriyor” ifadelerine yer verildi.

Saldırının failleri, sorumluları ve arkasındaki güçlerin yargılanması için Kürdistan Bölgesi ve Irak güvenlik güçleri arasındaki işbirliğine destek vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Irak’ın genel olarak da bölgenin istikrarının sağlanması için bu tür saldırıların tekrarlanmaması konusunda Irak’ın ilgili tarafları ve uluslararası topluma ciddi adımlar atılması çağrısında bulunuyoruz.”

DRONE SALDIRISI

Dün, başkent Erbil ile Pirmam ilçesi arasındaki yolda drone saldırısı sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, yolda bulunan bazı araçlar zarar görürken, polis ve asayiş ekipleri olay yerine intikal etti.

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, patlamanın patlayıcı yerleştirilmiş drone saldırısı sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırının 21.35’te gerçekleştiği kaydedilirken, patlama nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan drone’un Irak Hizbullahı milisleri tarafından Pirde sınırlarından Erbil’e gönderildiği belirtildi.