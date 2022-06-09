Politika

Sadr’dan parlamenterlere: İstifanızı hazırlayın

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak Parlamentosu’ndaki üyelerinden istifa mektubu yazmalarını istedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Sadr Hareketi Mukteda es-Sadr istifa

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr düzenlediği basın toplantısında, ulusal çoğunluk hükümeti kurulmadan ülkede asla reform yapılmayacağını söyledi.

Parlamenterlerden istifa mektuplarını yazmalarını isteyen Mukteda es-Sadr, "Sadr Hareketi’nin parlamentodaki üyeleri hükümetin kurulmasına engel ise, tüm parlamenterlerimiz istifa etmeye hazırdır” dedi. 

Sadr Hareketi lideri açıklamasında ayrıca, Irak'ta bir daha yolsuzluğa ve geri kalmışlıa ortak olmayacaklarını belirterek, söz konusu çevrelerle işbirliği yapmayacaklarını vurguladı.

Sadr Hareketi, Sünnileri parlamentoda temsil eden en büyük grup Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile üçlü ittifak kurmuştu.

Sadr, İran’a yakın Şii gruplarla hükümet ortağı olmayacağını açıklamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv