Sadr’dan parlamenterlere: İstifanızı hazırlayın

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr düzenlediği basın toplantısında, ulusal çoğunluk hükümeti kurulmadan ülkede asla reform yapılmayacağını söyledi.

Parlamenterlerden istifa mektuplarını yazmalarını isteyen Mukteda es-Sadr, "Sadr Hareketi’nin parlamentodaki üyeleri hükümetin kurulmasına engel ise, tüm parlamenterlerimiz istifa etmeye hazırdır” dedi.

Sadr Hareketi lideri açıklamasında ayrıca, Irak'ta bir daha yolsuzluğa ve geri kalmışlıa ortak olmayacaklarını belirterek, söz konusu çevrelerle işbirliği yapmayacaklarını vurguladı.

Sadr Hareketi, Sünnileri parlamentoda temsil eden en büyük grup Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile üçlü ittifak kurmuştu.

Sadr, İran’a yakın Şii gruplarla hükümet ortağı olmayacağını açıklamıştı.