Neçirvan Barzani: Erbil’le sorunların çözümü Irak için anahtar

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Nicole Nuranton başkanlığındaki Fransa Parlamentosu’ndaki Fransa - Irak Dostluk Komitesi heyetiyle bir araya geldi.

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu’nun da hazır bulunduğu görüşmede konuk heyet, Fransa’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’a desteğini vurgulayarak, Peşmerge Güçleri’nin DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında rolüne övgüde bulundu.

Fransa’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’la tarihi dostluğuna vurgu yapan Fransa - Irak Dostluk Komitesi heyeti, her alanda ilişkilerin geliştirilmesinde yana olduklarını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’ne askeri, insani ve siyasi desteğinden dolayı Fransa’ya teşekkür eden Neçirvan Barzani, heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi ve Fransa arasındaki kadim dostluğa dikkat çeken Neçirvan Barzani, ilişkileri daha da güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

“Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü Irak’taki tüm sorunların çözümü için anahtardır” diyen Neçirvan Barzani, uluslararası toplum ve Fransa’nın Irak’ın sorunlarının çözümünde rol üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca; Şengal ve Kürdistani bölgelerin durumu, terör tehdidi, DAİŞ saldırıları ve Suriye’nin durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.