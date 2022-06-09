Politika

Başkan Barzani’nin Ofisi: Saldırıları kınamak çözüm değil

Başkan Barzani’nin Ofisi, Erbil-Pirmam yolunda düzenlenen saldırıyla ilgili “Saldırılardan rahatsızlık duymak ve saldırıları kınamak çözüm değil” açıklamasında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Başkan Barzaninin Ofisi Erbil saldırı açıklama

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi, dün akşam Erbil-Pirmam yolunda bomba yüklü drone’la düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Dün gece Erbil'e yapılan korkakça ve terörist saldırıyı şiddetle kınamanın yanı sıra, bu ve bundan önceki terör saldırılarının arkasındaki ellerin ve gayrimeşru amaçlarının çok açık olduğunu duyuyoruz” denildi.

Saldırıları kınamanın bir çözüm olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Tarafların saldırılara yönelik tepkilerini ve kınamalarını takdir ediyoruz ancak saldırılardan rahatsızlık duymak ve saldırıları kınamak bir çözüm değil. Kürdistan Bölgesi vatandaşları ve Erbil’e yönelik bu insanlık dışı, yasadışı ve haksız saldırıların sona erdirilmesi için pratik adımlar atılmalı ve ciddi çalışmalar yapılmalıdır.”

DRONE SALDIRISI

Dün, başkent Erbil ile Pirmam ilçesi arasındaki yolda drone saldırısı sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, yolda bulunan bazı araçlar zarar görürken, polis ve asayiş ekipleri olay yerine intikal etti.

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, patlamanın patlayıcı yerleştirilmiş drone saldırısı sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırının 21.35’te gerçekleştiği kaydedilirken, patlama nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan drone’un Irak Hizbullahı milisleri tarafından Pirde sınırlarından Erbil’e gönderildiği belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv