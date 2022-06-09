Başkan Barzani’nin Ofisi: Saldırıları kınamak çözüm değil

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi, dün akşam Erbil-Pirmam yolunda bomba yüklü drone’la düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Dün gece Erbil'e yapılan korkakça ve terörist saldırıyı şiddetle kınamanın yanı sıra, bu ve bundan önceki terör saldırılarının arkasındaki ellerin ve gayrimeşru amaçlarının çok açık olduğunu duyuyoruz” denildi.

Saldırıları kınamanın bir çözüm olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Tarafların saldırılara yönelik tepkilerini ve kınamalarını takdir ediyoruz ancak saldırılardan rahatsızlık duymak ve saldırıları kınamak bir çözüm değil. Kürdistan Bölgesi vatandaşları ve Erbil’e yönelik bu insanlık dışı, yasadışı ve haksız saldırıların sona erdirilmesi için pratik adımlar atılmalı ve ciddi çalışmalar yapılmalıdır.”

DRONE SALDIRISI

Dün, başkent Erbil ile Pirmam ilçesi arasındaki yolda drone saldırısı sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, yolda bulunan bazı araçlar zarar görürken, polis ve asayiş ekipleri olay yerine intikal etti.

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, patlamanın patlayıcı yerleştirilmiş drone saldırısı sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırının 21.35’te gerçekleştiği kaydedilirken, patlama nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan drone’un Irak Hizbullahı milisleri tarafından Pirde sınırlarından Erbil’e gönderildiği belirtildi.