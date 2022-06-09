Kürdistan Bölgesi’nin siyasi partileri seçimler konusunda uzlaştı

ERBİL (K24)

Kürdistanlı siyasi parti liderleri Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve BM Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert öncülüğünde bir araya geldi.

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada tarafların, parlamento seçimleri, seçim yasası, Yüksek Seçim Komisyonu’nun aktif hale getirilmesini ele aldıkları belirtildi.

Tarafların Başkent Erbil’e yönelik drone saldırısının şiddetle kınadıkları belirtilen açıklamada, bu tür saldırıların Irak’ın istikrarını hedef aldığı ve federal hükümetin Kürdistan Bölgesi’nin emniyet güçleriyle işbirliğiyle ciddi adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Neçirvan Barzani’nin siyasi taraflara teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, demokratik sürecin gerekliliği olarak seçimlerin yapılmasının gerekliliği konusunda uzlaşıya varıldığı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın taraflar arasındaki çelişkilerin çözümü için çabalarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada, bir sekreteryanın kurulması ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar bir rapor hazırlanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca siyasi tarafların çabalarından dolayı Neçirvan Barzani ve ve BM Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert’e teşekkür ettiği kaydedildi.

Geçtiğimiz ayın 26’sında BM ofisinde Plasschaert ile Kürdistani taraflar arasında bir toplantı gerçekleşmişti.