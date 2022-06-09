PKK Peşmerge noktasını hedef aldı
ERBİL (K24)
K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre PKK mensuplar bu akşam saat 16.50 sularında Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesi sınırındaki Peşmerge Güçleri noktasına saldırı düzenledi.
PKK mensuplarının RPG silahlarıyla düzenlendiği saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
PKK 5 Haziran’da Saat 19.30 sularında Gamnerki dağındaki Peşmerge taburuna hedef almıştı.
PKK mensuplarının 26 Mayıs’ta Kani Masinin Bamerni bölgesinde düzenlediği saldırıda 1 Peşmerge yaralanmıştı.
Duhok Valisi Ali Teter, PKK'nin baskıları ve yanlış siyaseti nedeniyle Duhok sınırındaki yaklaşık 300 köyün boşaltıldığını ifade etmişti.
Sınır bölgesindeki yerleşim birimlerinden olan Kani Masi, PKK unsurlarının varlığı nedeniyle sık sık Türkiye tarafından bombardımana maruz kalıyor.