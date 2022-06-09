Politika

Kuveyt: Erbil saldırısını kınıyoruz

Kuveyt, Erbil-Pirmam yolunda düzenlenen drone saldırısını kınayarak, “Irak’ın istikrarını sağlayacak adımları destekliyoruz” açıklamasında bulundu.
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kürdistan Kuveyt Erbil saldırı kınama tepki

ERBİL (K24)

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Erbil-Pirmam yolunda bomba yüklü drone’la düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kardeş Irak’ın Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e yönelik saldırıyı kınıyoruz” denildi.

“Irak’ın gübvenliği ve istikrarını sağlayacak tüm adımları destekliyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada saldırıda yaralananlara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

DRONE SALDIRISINDA 3 KİŞİ YARALANMIŞTI

Dün, başkent Erbil ile Pirmam ilçesi arasındaki yolda drone saldırısı sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, yolda bulunan bazı araçlar zarar görürken, polis ve asayiş ekipleri olay yerine intikal etti.

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, patlamanın patlayıcı yerleştirilmiş drone saldırısı sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırının 21.35’te gerçekleştiği kaydedilirken, patlama nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan drone’un Irak Hizbullahı milisleri tarafından Pirde sınırlarından Erbil’e gönderildiği belirtildi.

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