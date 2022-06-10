Ahmed Zawiti: Kurdistan24 herkesin kanalı

ERBİL (K24)

Kurdistan24 yayınına katılan yeni Genel Müdür Ahmed Zawiti, medyanın görevinin gerçekleri aktarmak olduğunu söyledi.

Zawiti, medyanın iktidar veya muhalefetten yana olmaması gerektiğini ifade ederek, medyanın görevinin sadece gerçekleri aktarmak olduğunu dile getirdi.

Kürt medyasının durumu hakkında da konuşan Zawiti, Kürt medyasının nicel açıdan geniş olduğunu, ancak nitelik açısından olması gerektiği gibi sorumluluk taşımadığını, yaydığı mesajların izleyici ve okuyucu üzerinde nasıl etki bıraktığını bilmediğini vurguladı.

Zawiti, "Biz en iyiyiz’ demiyoruz, ancak olumlu ve ulusal bir medya dilini yaymaya ve insanlarda güveni yeniden tesis etmeye çalıştığımızı söylüyoruz” dedi.

Zawiti ayrıca, Kürt medyasının intihar ve toplumsal suç vakalarında sıklıkla hata yaptığını ve bunun bu tür olayların artmasına neden olduğunu sözlerine ekledi.

“Dilimizin farklı olmasını istiyoruz, ekranımızın sadece bir tarafın olmasını istemiyoruz, tüm renklerin ekranda olmasını istiyoruz ve tartışma yaratmasını istemiyoruz” diyen Zawiti, bir medyanın başarısının seyircisinde bıraktığı etkiyle ölçülebileceğini belirtti.

Zawiti, “Televizyon görsel sanatların yeri ama konuşma sanatının yeri haline geldi, bu radyonun görevidir. Ama önemli olan, Kurdistan24'ün bu zorlukların üstesinden gelmesi ve bu engelleri aşmak için irade ve desteğe sahip olmamızdır” ifadelerini kullandı.