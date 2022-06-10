Kanada: Erbil’e saldırı kabul edilemez

ERBİL (K24)

Kanada’nın Erbil Başkosolosluğu, dün akşam Erbil-Pirmam yolunda bomba yüklü drone’la düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sadırının kınandığı açıklamada “Bir amaç güdülerek veya amaçsız, Erbil’e yönelik saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada saldırının faillerinin yargılanması çağrısında bulunuldu.

DRONE SALDIRISI

Dün, başkent Erbil ile Pirmam ilçesi arasındaki yolda drone saldırısı sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, yolda bulunan bazı araçlar zarar görürken, polis ve asayiş ekipleri olay yerine intikal etti.

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada, patlamanın patlayıcı yerleştirilmiş drone saldırısı sonucu gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırının 21.35’te gerçekleştiği kaydedilirken, patlama nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan drone’un Irak Hizbullahı milisleri tarafından Pirde sınırlarından Erbil’e gönderildiği belirtildi.