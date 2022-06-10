ABD'de bir silahlı saldırı daha

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ABD'de Washington İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Smithsburg bölgesinde bulunan Columbia Machine Inc. isimli şirketin üretim tesisine giren saldırgan birden fazla kişiyi öldürdü.

Daha sonra Vali Larry Hogan tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen zanlı yaralı ele geçirildi, operasyonda bir polis yaralandı.

ABD'DE POLİS, İLKOKULA GİRMEYE ÇALIŞAN ADAMI ÖLDÜRDÜ

Bu arada Alabama polisi, bir polis memurunun kuzeydoğu Alabama'da bir ilkokula girmeye çalıştığı iddia edilen adamı vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Gadsden Şehri Okulları Müfettişi Tony Reddick gazetecilere verdiği demeçte, "potansiyel bir davetsiz misafirin" yaz okulu için içeride öğrenci ve personelin bulunduğu Walnut Park İlköğretim Okulu'nda birkaç kapıyı açmaya çalıştığını söyledi.

Polis departmanından bir görevli adamı konuşmaya çağırmasının ardından fiziksel müdahalede bulundu.

Şüpheli daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldü.

Etowah İlçesi Şerif Jonathon Horton, şüphelinin silahlı olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Saldırıyı araştıran Alabama Emniyet Teşkilatı ise, yaptığı basın açıklamasında, zanlının polisin silahını almaya çalıştığını iddia etti.