Aynı bölgede ikinci kez askeri helikopter düştü

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Donanma Hava Tesisi El Centro, bir ABD Donanması helikopterinin düştüğünü doğruladı.

Naval Air Facility El Centro Facebook sayfasında , "Askeri bir uçağın Yuma, Arizona'nın yaklaşık 35 mil kuzeyinde düştüğüne dair raporlar aldık. Federal yangın ve arama dahil diğer yerel ilk müdahale ekipleri olay yerine gidiyor" dedi.

Imperial County İtfaiye Departmanı temsilcisi Los Angeles Times'a verdiği demeçte , yerel saatle 17:43'te Palo Verde yakınlarındaki Otoyol 78'e itfaiyecilerin çağrıldığını söyledi.

San Diego'daki Kuzey Adası Deniz Kuvvetleri Hava Üssü'nden Komutan Zach Harrell, "İlk raporlarımıza göre, uçaktaki dört kişi de kazadan sağ kurtuldu. Hava mürettebatından biri hayati tehlikesi olmayan bir şekilde yaralandı ve yerel bir hastaneye nakledildi" dedi.

Bu, Imperial County'de iki gün içinde yaşanan ikinci kaza. Çarşamba öğleden sonra, 3. Deniz Uçağı Kanadı'na ait bir MV-22 Osprey, ABD-Meksika sınırından yaklaşık 30 mil uzakta, Glamis yakınlarında düştü. İçindeki 5 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

ABD Donanması ve Deniz Piyadeleri, son birkaç haftadır Kaliforniya ve Arizona arasındaki sınırdaki çölde, Imperial County menzilinde tatbikatlar düzenliyor.