Yaşam

Van’da deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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kürdistan Van Tuşba Deprem AFAD

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.02'de Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 6,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İki gün önce de Tuşba ilçesinde saat 11.01'de deprem meydana gelmişti.

Sarsıntının 4.68 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklanmıştı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremde olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ifade edilmişti. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,2 olarak kayıtlara geçmişti.

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