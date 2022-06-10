Van’da deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.02'de Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 6,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İki gün önce de Tuşba ilçesinde saat 11.01'de deprem meydana gelmişti.

Sarsıntının 4.68 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklanmıştı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremde olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ifade edilmişti. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,2 olarak kayıtlara geçmişti.