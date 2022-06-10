Politika

Ukrayna: Günde 100-200 asker kaybediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna’nın Rusya ile devam eden savaşta askeri kayıplarının günde 100-200 arası olduğunu açıkladı.
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Ukrayna askerleri
Ukrayna askerleri
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HABER MERKEZİ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’dan günlük askeri kayıplara ilişkin açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya ile devam eden savaşta askeri kayıplarının günde 100-200 arası olduğunu aktardı.

Mihail Podolyak, Ukrayna’nın yüksek zayiatın ana nedenlerinden birinin Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri güç farklılıklarından kaynaklandığını belirtti.

Podolyak, Ukrayna'nın Batı'nın sağlayabileceği en güçlü topçu sistemlerinden bir avuç değil, yüzlercesine ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Ukrayna'nın Rusya'nın ateş gücüne karşılık verebilmesi ve Rus işgali altındaki topraklarını kurtarabilmesi için 300 roketatar sistemine ihtiyacı olduğunu aktaran Podolyak, "Rusya ciddi bir askeri yenilgiye uğramadan hiçbir şekilde diyalog mümkün olmayacak ve ülkemizin bir kısmını almaya çalışmaya devam edecekler" dedi

Podolyak ayrıca Kiev'in Moskova ile müzakerelere dönmeye hazır olmadığını da sözlrine ekledi.

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