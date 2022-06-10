Ukrayna açıkladı: 24 Şubat’tan bu yana kaç Rus askeri öldürüldü?

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat ila 10 Haziran arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.

Buna göre, Ukrayna topraklarında 31 bin 900 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 212 uçak, 178 helikopter, 1409 tank, 3 bin 450 zırhlı araç, 712 top, 125 füze, 222 roketatar sistemi ve 97 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 2 bin 438 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi, 572 insansız hava aracını da kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte ülkenin güneyindeki cephede 33 işgal askerinin yanı sıra Grad roketatar sistemi, 8 insansız hava aracı ile 3 düşman mühimmatını imha etti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

UKRAYNA: GÜNDE 100-200 ASKER KAYBEDİYORUZ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya ile devam eden savaşta askeri kayıplarının günde 100-200 arası olduğunu aktardı.

Mihail Podolyak, Ukrayna’nın yüksek zayiatın ana nedenlerinden birinin Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri güç farklılıklarından kaynaklandığını belirtti.

Podolyak, Ukrayna'nın Batı'nın sağlayabileceği en güçlü topçu sistemlerinden bir avuç değil, yüzlercesine ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Ukrayna'nın Rusya'nın ateş gücüne karşılık verebilmesi ve Rus işgali altındaki topraklarını kurtarabilmesi için 300 roketatar sistemine ihtiyacı olduğunu aktaran Podolyak, "Rusya ciddi bir askeri yenilgiye uğramadan hiçbir şekilde diyalog mümkün olmayacak ve ülkemizin bir kısmını almaya çalışmaya devam edecekler" dedi