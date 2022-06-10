İran’da idamlarda yüzde 50 artış

ERBİL (K24)

İran İnsan Hakları Örgütü tarafından yayımlanan rapora göre son 5 ayda 168 kişi idam edildi.

Geçen yılın ilk beş ayında 110 kişinin idam edildiği hatırlatılan raporda, bu yıl idamların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranda arttığı belirtildi.

Raporda İran’da başlayan protestoların idamların artışında etkili olduğu vurgulandı.

Rapora göre idam edilenlerin çoğunun suçlamaları siyasi olmazsa da siyasi olayların ortaya çıkması idamların üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Tahran yönetiminin idam kararları, insan hakları örgütleri başta olmak üzere ülkedeki bazı siyasetçiler tarafından da eleştiriliyor. Özellikle ülkede gençlerin ve 18 yaş altı çocukların da idam cezasına tabi tutulması ve uyuşturucuyla ilgili suçlara ölüm cezası verilmesi tepki çekiyor.

İran yönetimi, tepkiler üzerine Nisan 2017'de yürürlüğe konulan bir kanunla uyuşturucu ile bağlantılı suçların cezalarının hafifletildiğini duyurmuştu.

İran'da terör, cinayet, tecavüz, silahlı soygun ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar idamla cezalandırılıyor.