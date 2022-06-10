Abdurrahman Kurt: ATV’deki diziyle ilgili Erdoğan’ı bilgilendirdik

DİYARBAKIR (K24)

K24’e konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, ATV’de yayınlanan “Yalnız Kurt” isimli diziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dizideki sahnelerle ilgili, “Bu düşünce ırkçı bir düşüncedir” ifadelerini kullanan Kurt, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettiklerini kaydetti.

Önümüzdeki günlerde dizinin içeriğiyle ilgili adım atılacağını söyleyen Kurt, “Kürdistan Bölgesi’nin statüsüyle ilgili dile getirilen kirli ifadeler kabul edilemez. Türkiye için Azerbaycan ne ise Kürdistan da öyledir” şeklinde konuştu.

Sorunların kanla çözülemeyeceğini dile getiren Kurt, “Sorunlar sivil siyaset, demokrasi, hukuk ve adaletle çözülür” dedi.

Öte yandan Diyarbakır-Erbil arasında 2 yıldır direkt uçuşların gerçekleşmediğini söyleyen Abdurrahman Kurt, “Yakın zamanda uçuşların başlayacağını umuyorum, bu konuda çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ATV’de yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin geçen haftaki bölümünde Başkan Mesud Barzani’nin resmi ve Kürdistan bayrağının önünde kurulan bir mahkeme sahnesi yer alıyor.

Dizide konuşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olduğunu söyleyen Tekin Giritli karakterini canlandıran kişi, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik hakaretlerde bulunuyor.