İngiltere: Mariupol kolera salgını riski altında

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Rusya Devlet Başkanı Valadimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 107. gününe girdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'daki duruma ilişkin paylaşılan istihbarat raporunda, , Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerdeki sakinlere temel kamu hizmetlerini sağlamakta güçlük çektiği belirtildi.

Raporda, Severodonetsk çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtilerek, Rusya'nın şehrin çoğunu kontrol ettiği, ancak Rus kuvvetlerinin kuzeyden ve güneyden daha geniş alanı kuşatma girişimlerinde çok az ilerleme kaydettiği ifade edildi.

“MAYIS AYINDAN BERİ İZOLE KOLERA VAKALARI RAPORLANDI”

Raporda ayrıca Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerdeki sakinlere temel kamu hizmetlerini sağlamakta güçlük çektiği, güvenli içme suyuna erişimde sorunlar olduğu, telefon ve internet hizmetlerinde de büyük kesintilerin devam ettiği bilgisine yer verildi.

Kherson'da ciddi bir ilaç sıkıntısının muhtemel olduğu belirtilen açıklamada, "Mariupol, büyük bir kolera salgını riski altındadır. Mayıs ayından beri izole kolera vakaları rapor edilmiştir. Ukrayna 1995'te büyük bir kolera salgını yaşadı ve o zamandan beri, özellikle Mariupol'ü de içeren Azak Denizi kıyılarında küçük salgınlar yaşadı. Mariupol'deki sağlık hizmetleri muhtemelen çöküşe yakındır: Mariupol'deki büyük bir kolera salgını bunu daha da kötüleştirecektir" ifadelerine yer verildi.