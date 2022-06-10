ABD ve Çin savunma bakanları arasında Tayvan kavgası

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe arasında Singapur’da gerçekleşen ilk yüz yüzde görüşmede Tayvan kavgası koptu.

Çin Savunma Bakanlığı, Wei'nin Austin'e "Herhangi biri Tayvan'ı Çin'den ayırmaya cüret ederse, Çin ordusu, bedeli ne olursa olsun bir savaş başlatmaktan kesinlikle çekinmeyecektir" dediğini açıkladı.

Tayvan'a milyonlarca dolarlık silah satan, askeri eğitim veren ve Çin'e karşı savunmayı vaat eden ABD'yi 'bağımsızlık güçlerini desteklemekle' suçlayan Çin, iki ülke arasında Singapur'da gerçekleşen kritik görüşmede rest çekti.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Wei, Austin'e şu uyarıda bulundu:

"Herhangi biri Tayvan'ı Çin'den ayırmaya cüret ederse, Çin ordusu, bedeli ne olursa olsun bir savaş başlatmaktan kesinlikle çekinmeyecek."

Açıklamaya göre Çin Savunma Bakanı ABD'li mevkidaşına, "Pekin, her türlü 'Tayvan bağımsızlığı' planını tarumar edecek ve anavatanın birleşmesini kararlılıkla destekleyecek. Tayvan, Çin'in Tayvan'ıdır. Çin'i kuşatma altına almak için Tayvan'ı kullanmak (politikası) asla galip gelmeyecek" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı açıklamasına göreyse, Austin, Çinli mevkidaşına 'Pekin'in Tayvan'a yönelik daha fazla istikrar bozucu eylemde bulunmaktan kaçınması gerektiğini' söyledi.