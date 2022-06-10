Irak Elektrik Bakanı: Kürdistan doğalgazını satın alabiliriz

ERBİL (K24)

Irak Elektrik Bakanı Adil Kerim, Irak hükümetinin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile işbirliği yaparak, Kürdistan gazından yararlanması gerektiğini söyledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen Enerji Fuarı’nda K24’e konuşan Irak Elektrik Bakanı Adil Kerim, “Irak’ın doğalgaz kartında yatırıma ihtiyacı var. Bu süreçte iç ihtiyaca yönelik artış yapamaz. Bu nedenle Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile işbirliği yapmalı ve Kürdistan gazından yararlanmalı” dedi.

Geleceğe yatırım yapılması durumunda, gazın Irak’ın ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydeden Kerim, “Kürdistan gaz üretirse, satın alabiliriz. Çünkü önümüzdeki yıllarda gaz ihtiyacımız şimdikine oranla artacak” ifadelerini kullandı.

Kerim, “Kürdistan Bölgesi ile koordinasyon içerisindeyiz. Büyük bir şirket bu alanda çalışıyor. Gelecekte ortak çalışıp daha çok işbirliği içerisinde olacağımızı umuyorum” diye konuştu.