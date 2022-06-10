Almanya’dan Rusya'ya yaptırım açıklaması

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Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Scholz, ortak basın toplantısında Sırbistan'ın AB üyelik sürecini desteklediklerini belirtti.

Scholz, "Batı Balkanlar'ın AB sürecinde ilerleme kaydetmelerini temenni ediyorum. Cesaretle çalışmalarına devam etmelerini diliyorum. İnanıyorum ki bu çabaların sonucu güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "AB üyeliğine aday ülkelerden de Rusya'ya yaptırım bekliyoruz. Yaptırımlar oldukça etkili oluyor. Bunlarla durumun düzeleceğine ve Rusya'nın diyalog yoluna gireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Belgrad-Priştine Diyalog Sürecini de değerlendiren Scholz, küçük adımlarla da olsa sonuca ulaşılacağını sözlerine ekledi.

SIRBİSTAN'DAN RUSYA'YA YAPTIRIMA FARKLI TUTUM

Vucic de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadıklarını ifade ederek, "Ancak yaptırım konusunda farklı düşünüyoruz. Bunların çok da faydalı olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Kosova ve Sırbistan arasındaki meselede AB'den ilk kez "karşılıklı tanıma" ifadesini duyduğunu söyleyen Vucic, "Bizler Priştine ile diyalogdan vazgeçmedik. Kosova'ya olan tutumumuz sizden farklı diye bize alınmayın. Ukrayna'daki toprak bütünlüğü sizin için ne kadar önemliyse, bizim için de Sırbistan'ın toprak bütünlüğü önemli" değerlendirmesini yaptı.

Vucic, Scholz ile enerji konusunu da ele aldıklarını kaydetti.