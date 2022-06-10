Politika

Maymun çiçeği ABD ordusuna sıçradı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Almanya'nın Stuttgart kentindeki üste konuşlu bir Amerikan askerinde maymun çiçeği tespit edildiğini duyurdu.
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ABD ABD maymun çiçeği

HABER MERKEZİ

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığı Sözcüsü Albay Bill Speaks, yazılı açıklamasında, "Stuttgart askeri üssünde görevli bir askerin yakın zamanda maymun çiçeği testinin pozitif çıktığını doğruluyoruz. Asker, Stuttgart Kara Kuvvetleri Sağlık kliniğinde görüldü, tedavi edildi ve şu anda üsteki karargahlarında tecrit altında iyileşiyor" ifadelerini kullandı.

Speaks, oradaki askerlere yönelik riskin çok düşük olduğuna dikkati çekerken, önlem olarak hastayla etkileşime giren klinik personeli için temaslı takibi yapıldığının bilgisini verdi.

ABD ordusunun, ev sahibi ülkenin yasa ve düzenlemelerine uyduğunu belirten Speaks, "Stuttgart'taki vaka, genellikle hafif olan ve insandan insana bulaşma sınırlı olan Batı Afrika varyantıdır" bilgisini paylaştı.

Stuttgart'taki vaka, "ABD ordusundaki ilk maymun çiçeği vakası" olarak kayıtlara geçti.

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