Biden: 6 Ocak, tarihimizin en karanlık bölümlerinden biridir

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ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles Limanı'nda yaptığı konuşmasında, ülkedeki enflasyonu değerlendirdi.

Konuşmasının başında dün Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesinde yapılan oturuma değinen Biden, oturumu gündemi nedeniyle izleyemediğini belirtti.

Biden, 6 Ocak hakkında, "tarihimizin en karanlık bölümlerinden biri" yorumunu yaparak, "Tüm Amerikalıların 6 Ocak'ta ne olduğunu anlaması önemli. Ayrıca 6 Ocak'a yol açan bazı güçlerin şu anda hala iş başında olduğunu da bilmeliler" ifadesini kullandı.

"ENFLASYONDAN PUTİN SORUMLU"

Ülkedeki enflasyon verilerinin bugün beklenenden yüksek geldiğine işaret eden Biden, bu durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya savaş açmasını sorumlu tuttu.

Bu arada reyting izleme kuruluşu Nielsen'in verilerine göre, ABD'de perşembe akşamı gerçekleştirilen 6 Ocak Kongre baskını hakkındaki ilk duruşma, 20 milyon civarında izleyici topladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'deki Kongre baskınında dört kişi ölmüş, 100'den fazla polis memuru yaralanmıştı. Olayın ardından dört polis memuru da intihar etmişti.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre saldırısını kışkırttığı iddialarıyla ilgili olarak iktidar süresinin dolmasına bir hafta kala görevden azledilmişti.

Ancak Senato'da yapılan oylamada 57 senatör Trump'ın mahkum edilmesi yönünde, 43 senatör ise mahkum edilmesine karşı oy kullanınca Trump azil davasından aklanmıştı.