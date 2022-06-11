Müzik

Şarkıcı Justin Bieber yüz felci geçirdi

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, bu haftaki konserlerini iptal ettikten sonra yüz felci geçirdiğini duyurdu.
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dünya Ramsay Hunt sendromu Justin Bieber Yüz felci

HABER MERKEZİ

28 yaşındaki Bieber, bir Instagram videosunda, durumun Ramsay Hunt sendromu teşhisinden kaynaklandığını söyledi.

“Gördüğünüz gibi bu göz kırpmıyor. Yüzümün bu tarafında gülümseyemiyorum” diyen Bieber, “Yani yüzümün bu tarafında tam felç var. Kulaklarımdaki ve yüz sinirlerimdeki sinire saldıran ve yüzümün felç olmasına neden olan bu virüsten kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Tıp uzmanlarına göre Ramsay Hunt sendromu, bir zona salgınının birinin kulaklarının yakınındaki yüz sinirini etkilediği zaman ortaya çıkıyor.

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