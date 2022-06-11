Şarkıcı Justin Bieber yüz felci geçirdi

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28 yaşındaki Bieber, bir Instagram videosunda, durumun Ramsay Hunt sendromu teşhisinden kaynaklandığını söyledi.

“Gördüğünüz gibi bu göz kırpmıyor. Yüzümün bu tarafında gülümseyemiyorum” diyen Bieber, “Yani yüzümün bu tarafında tam felç var. Kulaklarımdaki ve yüz sinirlerimdeki sinire saldıran ve yüzümün felç olmasına neden olan bu virüsten kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Tıp uzmanlarına göre Ramsay Hunt sendromu, bir zona salgınının birinin kulaklarının yakınındaki yüz sinirini etkilediği zaman ortaya çıkıyor.