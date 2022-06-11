Biden: Zelenskiy Rus işgaline ilişkin uyarıları duymak istemedi

HABER MERKEZİ

Joe Biden, Los Angeles'taki Demokrat Parti bağış toplantısında, çatışmalar başlamadan önce Ukrayna'ya yönelik bir Rus saldırısından bahsettiğinde 'birçok insanın abarttığını düşündüğünü' ifade etti.

Biden gazetecilere verdiği demeçte, "Ama bu yönde bilgimiz olduğunu biliyordum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sınırı geçmek için yola çıktı. Hiç şüphe yoktu ve Zelenskiy bunu duymak istemedi" dedi.

ABD, Rusya Devlet Başkanı'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı "özel bir operasyon" başlatacağını duyurmasından çok önce, Rusya'nın komşusunu işgal etme hazırlıkları konusunda uyarıda bulunmaya başlamıştı. ABD'nin bu uyarıları şüpheyle karşılandı ve bazı Avrupalı ​​müttefiklerin bir şekilde üstü örtülü eleştirilerine yol açtı.