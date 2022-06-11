Politika

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Kiev'de

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.
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dünya Ursula von der Leyen Kiev

HABER MERKEZİ

Von der Leyen, daha önce duyurulmayan Kiev ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geleceklerini bildiren von der Leyen, ülkenin yeniden inşası meselesini ve AB üyeliği yolunda Ukrayna'nın kaydetmesi gereken ilerlemeleri görüşeceğini belirtti.

Von der Leyen, daha önce de 8 Nisan'da Kiev'e giderek Zelenskiy ile görüşmüştü.

AB Komisyonunun Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili değerlendirmesini yakında açıklaması bekleniyor.

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