Soylu: Yaklaşık 1200 mahalle yabancılara ikamete kapatılacak

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Suriye'deki göç dalgası nereye geldi? İran ve Türkiye’ye. Pakistan'da da göç dalgası var” diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de birileri sürekli, ülke istila ediliyor diyorlar. 2010 yılından itibaren Almanya, birçok uyruktan 1 milyon 354 bin 200 kişiyi vatandaş yapmış. Bunların içerisinde Suriyeliler de var, Türkler de var, başka uyruklar da var. Peki Almanya niye vatandaş yapıyor. Bunun kendine ait ekonomik ve sosyal sebepleri var. 650 bin Suriyelinin de Almanya'da vatandaş olabilme hakkı var.”

Türkiye’nin bir göç stratejisi olduğundan söz eden Soylu, “Türkiye'nin gerek kaçak göçle alakalı gerek göç eylem planıyla alakalı bir süreci devam etmektedir. Kaçak göçün kaynağında durdurulması. Örneğin kaynağı neresi Afganistan...” diye konuştu.

Öte yandan “Bunu nasıl durdurabiliriz?” diyen soran Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Etkili sınır güvenliği tedbirleri almak. Ne yaptık, sınır duvarları, optik kuleler... Kaçak göçü engellemek için bir mücadele yaptık. Kaçak göçmenleri yakaladık. Örneğin yabancı terörist savaşçı yakaladın, geri göndermek istedin, ilgili ülke kabul etmedi, ne yapacaksınız? Birçok insanı gönderdik. Kimi yakaladıysak ülkesine gönderdik. Bazı ülkeler kabul etmedi. Nereye göndereceksiniz. Uluslararası kurallara göre hareket etmeye maruz kaldığınız durumlar da var. Sağlıklı bir geri gönderme merkezi kuramazsanız en önemli adımda aksarsınız.”

“GÖNÜLLÜ DÖNEN” SURİYELİ SAYISI

Türkiye İçişleri Bakanı, şunları kaydetti:

“1 milyon 246 bin göçmeni yurt içinde yakalamışız. 361 bin 740 kişiyi biz bugüne kadar göndermişiz. Diğerleri ne olmuş, uluslararası korumaya başvurmuşlar. Toplam 506 bin 280 kişi de gönüllü olarak Suriye'ye geri dönmüş. Yunanistan'ın yaptığını yapmadık. Yunanistan'ın yaptığı insanlık ayıbını dünyaya anlatan da biziz. İdlib'de sınırın ötesinde briket ev yapıyorsunuz. Afganistan'a iyilik treni gönderiyorsunuz. Uluslararası ve kendi STK'larla yönetiyorsunuz ve göçü kaynağında durdurmak istiyorsunuz. Eğer göçü kaynağında durdurmasaydık 8 milyon insan da 6 milyonu Suriyeli, 2 milyonu İranlı, onlar da gelecekti. Bu büyük bir politikadır.”

“GÜVENLİK DUVARLARI YAPIYORUZ”

Soylu, “Güvenlik duvarları yapıyoruz, elektro optik kuleler yapıldı, termal kameralar... 2 milyon 620 bin civarında kaçak göçmen engelleniyorsa önlemler sayesinde. Göçmen kaçakçılarının göçmenleri kaçırdığı noktaları tespit ederek, onları yakalayabilme kabiliyetine sahibiz” dedi.

Diğer yandan “Van Gölü, göçmen kaçakçılığında önemli bir noktaydı. Sahil Güvenlik'e Van Gölü'nü verdik. 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren devam ediyor” diyen Soylu, şunları belirtti:

“Sınır dışı konusunda da Türkiye geçen yıl toplam sınır dışı oranını yüzde 11'den yüzde 53'e çıkarmış oluyoruz. Her yüz yakalanan kaçak göçmenin 53'ünü geri gönderiyoruz. Sınır dışı olayı kolay değil. Önce kimliğini tespit edeceksin, ülkesini tespit edeceksin. Örneğin ülkeye geldiğinde pasaportunu yırtıyor, üzerinde belge bırakmıyor. Afganistanlı kaçak göçmenler de sınır dışı oranı yüzde 39. Dün Afganistan'a sınır dışı oranının en yüksek olduğu gün oldu. Hem yakalanması hem de sınır dışı edilmesi.”

Soylu, “Birçok ülkeyle geri kabul anlaşmamız var. Bu ülkelerin sayısını artırmak istiyoruz” dedi.

"GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDE 25 BİN GERİ GÖNDERİLECEK GÖÇMEN VAR"

Geri gönderme merkezlerinde toplam 25 bin geri gönderilecek kişi olduğunu söyleyen Soylu, “Yakalanan toplam kaçak göçmen sayısı 110 bin. Biz kaçak göçle mücadeleye bugün başlamadı, bize haksızlık yapılıyor. Kaçak göçle canhıraş bir mücadele yaptık, yapıyoruz. Her ay kaçak göçle mücadele operasyonu yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Aldığımız kararlardan biri şu, dün itibarıyla uygulamaya geçti” bilgisini paylaşan Süleyman Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Yılbaşında bir karar aldık, dedik ki, Türkiye'de vize serbestisi olan ülkeler var buradan gelenler var, bir kısmı geri dönmüyor. Baktık ki bu rakam büyümüş. Vize serbestisiyle gelip bunu ihlal edenlerin oranı kaçak göçenler içerisinde yüzde 28. Bu konuyu değerlendirmek için komisyon kurduk. Artık vize başvurularında parmak izi alıyoruz, vize alırken taahhütname imzalattık. Gelişi durdurabilmek için. Pasaportu yırtıyorlar dedim ya, aklı evveller ne demek istiyor dedi. Parmak izi aldığımız için ülkesini söylemese de ülkesine geri gönderebiliyoruz. Yerli ve milli parmak izi makinemiz çalışıyor. Dünyada 7 ülkede var biri de biziz. İstanbul havalimanında başlandı, diğer yerlerde de başlatacağız.”

Soylu, “Gelelim taksi uygulamasına, valiliklere genelge gönderdik. Bir ilden başka bir ile götürüyor. Bundan sonra yabancıyı gördükten sonra senin bu ülkede kalma iznin var mı sorusunu sorma yetkisi getirdik. Taksilere bu yükümlüğü getirdik. Bunu yapmazsa kanun diyor ki sen ya göçmen kaçakçısısın ya da insan kaçakçısısın. Biz böyle mücadele ederken, aman ben 3 kuruş kazanayım diyenlere engel oluyoruz. Aynısı TIR parklarında. Kameralar yerleştirdik” diye konuştu.

“10 Şubat 2022'den itibaren turizm vizesiyle gelerek süresini bitirenlerin ikametine izin vermiyoruz” diyen Soylu, şöyle devam etti:

“Öğrenim vizesi ve tıbbi tedavi için vize almak isteyenler var. Burada da bir istismar var. Öğrenci vizesiyle geliyor, ikamet başvurusunda bulunuyor. Öğrenim vizesiyle gelip ikamete başvuranlara ikamet vermiyoruz. Öğrenimi bittikten sonra ülkesine dönecek. Eğer bir kişi ev satın alırsa, diyelim ki 10 bine 10 bine metruk ev aldı. Biz bunu değiştirdik. Dedik ki büyükşehirlerde 75 bin dolara ev satın alıyorsan sana ikamet veririz. Sahte kira kontratları vardı, artık notere ev sahibiyle birlikte gidecek.”

“TÜRKİYE'DE 3 MİLYON 674 BİN KAYITLI SURİYELİ VAR”

Türkiye'de 3 milyon 674 bin kayıtlı Suriyelinin olduğunu kaydeden Soylu, “122 bini pasif. Pasif ne demek ülkede değiller. Türkiye göç akımını kontrol etmek için, özellikle Şam'dan çok Suriyeli geliyor. Gelenleri Hatay'daki kamplarımızdan birine alacağız burada belli bir süreç içerisinde burada barındırmayacağız. Nereden geldiğini tespit ettikten sonra ger göndermiş olacağız. Yeni gelenlere tespit etmek için kamp sistemini devreye koyacağız. Özellikle kamp sistemini devreye koyuyoruz” dedi.

“GÖNÜLLÜ GERİ DÖNEN SURİYELİLERİN SAYISI 506 BİN 280”

Bu arada Soylu, şunları dile getirdi:

“Ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılmış olacaktır. Gönüllü geri dönen Suriyelilerin sayısı 506 bin 280 oldu.”

BAYRAM İZNİ OLACAK MI?

Soylu, Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni olmayacağını belirtti.