Peşmerge Bakanlığı heyeti ABD’ye gitti

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Güney Asya Merkezi’nin (NESA) bazı seminerlerine katılmak ve bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Washington’a gitti.

Heyetin, NESA’nın başta Ortadoğu’yla ilgili olmak üzere uluslararası stratejik araştırmalarının ele alınacağı programların tamamına katılacağı belirtildi.

Her yıl bu içerikte konferans, seminer ve paneller düzenleyen NESA, birçok ülkeden yüksek rütbeli askerleri etkinliklerine davet ediyor.