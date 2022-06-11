Politika

Peşmerge Bakanlığı heyeti ABD’ye gitti

Peşmerge Bakanlığı’ndan bir heyet, çeşitli programlara katılmak ve bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere ABD’ye hareket etti.
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kürdistan ABD Peşmerge Bakanlığı NESA

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Güney Asya Merkezi’nin (NESA) bazı seminerlerine katılmak ve bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Washington’a gitti.

Heyetin, NESA’nın başta Ortadoğu’yla ilgili olmak üzere uluslararası stratejik araştırmalarının ele alınacağı programların tamamına katılacağı belirtildi.

Her yıl bu içerikte konferans, seminer ve paneller düzenleyen NESA, birçok ülkeden yüksek rütbeli askerleri etkinliklerine davet ediyor.

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