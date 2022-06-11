Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde hemorajik ateş virüsünden ilk ölüm

Kürdistan Bölgesi’nde ilk kez hemorajik ateş virüsü kaynaklı bir ölüm kayıtlara geçti.
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kürdistan hemorajik ateş virüsü Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki bir genç, hemorajik ateş virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Soran’ın Xelifan nahiyesine bağlı Gorez köyünden olan Mezher Muhammed’in, hemorajik ateş virüsü teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığını ancak hastalığının ağır seyretmesi nedeniyle kurtarılamadığı belirtildi.

Bu ölüm, Kürdistan Bölgesi’nde hemorajik ateş virüsü nedeniyle yaşanan ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığın açıklamasında vatandaşlardan, bu hastalığa karşı duyurulan önlemlere uymaları istendi.

Mezher Muhammed
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